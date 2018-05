"Achter elke lege matras schuilt verhaal" KATHEDRAAL DECOR VOOR WERK OVER VLUCHTELINGENCRISIS DAVID ACKE

19 mei 2018

02u28 0 Antwerpen Kunstenaar Koen Theys heeft in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal zijn kunstwerk Diasporalia voorgesteld: twaalf bronzen matrassen die zij aan zij naast elkaar liggen. "Achter elke slaapplek schuilt een verhaal", vertelt de kunstenaar die met zijn werk verwijst naar de vluchtelingencrisis.

Twaalf bronzen matrassen, bedekt met persoonlijke bezittingen, liggen in twee rijen tegenover elkaar op de vloer. Een teddybeer, kader met foto van een hondje, potloden en een assenbak met enkele sigarettenpeuken. Dat is wat het kunstwerk Diasporalia van Koen Theys is, een bundel verhalen over mensen die er niet zijn. "Elke matras vertelt een verhaal over een persoon. Je leert iets over zijn afkomst, over zijn geloof. Je komt te weten of die persoon rookt en of hij van muziek houdt. Maar je ziet de mensen niet. Ze worden gesuggereerd", verwoordde pastoor Bart Paepen het. "Achter elke slaapplek schuilt een verhaal waarin de mens als individu centraal staat, op zoek naar identiteit en vechtend voor het behoud", klinkt het bij de kunstenaar.





Alledaagse artefacten

Diasporalia verwijst naar de 'diaspora' of de verspreiding van een volk. Na de vluchtelingencrisis een erg actueel thema. De twaalf matrassen liggen opgesteld in de Sint-Jozefkapel van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Die locatie is niet toevallig. "Twee jaar geleden liep ik samen met Koen door de kathedraal om te kijken wat mogelijk was. Dat we kozen voor deze kapel is geen toeval. De taferelen die hier hangen vertellen het verhaal van de geboorte van Jezus. Maar anders dan de meeste afbeeldingen, ligt Jezus hier op de grond en niet in zijn kribbe. En dat is wat we ook in het kunstwerk zien: mensen moeten soms op de grond liggen omdat er niets beter voor handen is", aldus Paepen. De twaalf matrassen/verhalen zijn fictieve verhalen.





Het werk bestaat uit bronzen afgietsels van alledaagse artefacten als een kartonnen doos, een potlood, een laken en een vioolkist afgewerkt met een soort autolak. Opvallend is de aanwezigheid van goud en blauw in een thema dat vooral aan armoede doet denken. "Op die manier wilde ik het contrast tussen armoede en rijkdom in de kijker zetten. Tegelijk past het overdadige gebruik van goud goed bij de idee van de barok. Waar overdaad ook een belangrijk kenmerk is", verduidelijkt Theys. Het werk is dan ook gemaakt in het kader van stadsfestival 'Antwerpen Barok 2018, Rubens inspireert'. Diasporalia is nog tot 13 januari 2019 te zien in de kathedraal.