“Aantal woon-werkongevallen in Antwerpse haven verdubbeld” Verzekeraar vermoedt invloed van populariteit e-bikes, Havenbedrijf belooft fietsinfrastructuur aan te pakken BJS

24 januari 2019

16u14 0

De populariteit van de e-bikes en speed pedelecs bij Antwerpse havenarbeiders heeft een keerzijde: het aantal ongevallen van en naar het werk stijgt. Het Havenbedrijf Antwerpen maakt intussen werk van masterplan om de fietsinfrastructuur in het havengebied grondig te verbeteren.

Met meer dan de helft van de ongeveer 9.000 Antwerpse havenarbeiders in de portefeuille, beschikt verzekeraar Vanbreda over de data van de arbeidsongevallen van het merendeel van de Antwerpse havenbedrijven.

Uit de cijfers blijkt dat het aantal ‘arbeidsplaatsongevallen’ in de haven van 2012 tot 2016 systematisch is gedaald: van 1.453 naar 1.063. Die trend zette zich ook door in 2017 met 1.043 geregistreerde ongevallen. Wel valt op dat de totale schadelast in 2017 opnieuw fors is gestegen tot meer dan 8 miljoen euro. Kortom: er gebeurden in 2017 minder arbeidsplaatsongevallen, maar ze waren wél ernstig.

Het aantal ongevallen van en naar het werk, de ‘arbeidswegongevallen’, daalde eveneens tussen 2012 en 2014, maar is sinds 2015 opnieuw aan een opmars bezig. 2017 is afgeklopt op 109 ongevallen. Een verdubbeling tegenover 2016 (63) en het hoogste aantal in zes jaar. Ook daar valt op dat de schadelast in 2017 fors is gestegen tot bijna 1,6 miljoen euro. Het aantal dossiers met een blijvende arbeidsongeschiktheid is op één jaar tijd meer dan verdubbeld: van 6 in 2016 naar 14 in 2017.

Heeft de forse stijging van de arbeidswegongevallen te maken met de populariteit van de e-bikes en speed pedelecs bij havenarbeiders (werkgevers nemen ze steeds vaker op in hun fietsleaseplan, red.)? Verzekeraar Vanbreda vermoedt van wel. “In 2017 zijn bij ons de eerste aangiftes van arbeidswegongevallen met e-bikes binnengekomen”, zegt expert Geert De Krem. “Dat is dus een nieuw gegeven. Daarnaast horen we eveneens bij Antwerpse havenbedrijven zelf dat het aantal ongevallen met e-bikes en speed pedelecs in de lift zit.”

“We weten dat er zich in 2017 15 procent méér fietsongevallen, zo’n 16-tal, hebben voorgedaan op de arbeidsweg. Maar om die stijging zwart op wit toe te schrijven aan de e-bikes moet de werkgever op zijn arbeidsongevallen-aangifte het type transportmiddel vermeld hebben. Dat gebeurt jammer genoeg nog veel te weinig.”

Het Havenbedrijf Antwerpen maakt intussen werk van masterplan om de fietsinfrastructuur in het havengebied grondig te verbeteren. “Er wordt een inventaris opgemaakt van de belangrijkste pijnpunten. In de komende twee jaar worden die punten aangepakt”, zegt woordvoerster Annelies Nauwelaerts. “Aan enkele zaken wordt al gewerkt. We verbeteren de veiligheid bij de kruisingen van fiets- en spoorwegen. Ook bij de sluizen en aan oversteekpunten bij grote bedrijven wordt de infrastructuur verbeterd.”

Bij de ruim 1.500 medewerkers van het Havenbedrijf zelf valt er overigens geen stijging van het aantal fietsongevallen op. “Al komen er wel meer en meer mensen met de fiets.”