"Aantal klachten over luchthaven daalt" 27 juli 2018

02u38 0 Antwerpen De luchthaven van Antwerpen kreeg in het eerste kwartaal van dit jaar 182 klachten van omwonenden. Dat is 64 procent minder dan in dezelfde periode in 2017.

"De luchthaven heeft veel geïnvesteerd in een beter contact met de buren", zegt Vlaams parlementslid Annick De Ridder (N-VA). "De daling ligt aan het registratiesysteem", vindt haar collega in het Vlaams halfrond, Ingrid Pira (Groen). Meer passagiers (13 procent) en meer trainingsvluchten (8 procent) in het eerste kwart van 2018. En toch een stevige daling van de klachten. Annick De Ridder is tevreden, maar hoedt zich voor euforie. "Een deel van de klachten zal altijd blijven. Het is ook belangrijk om mensen die bekommernissen uiten, goed voort te helpen."





Tachtig procent van de 182 klachten heeft te maken met overvliegende toestellen en draaiende motoren op de tarmac. De meeste klachten komen uit Boechout: 74. Deurne volgt met 34, Borgerhout 27 en Mortsel 19. Eén omwonende stuurde 14 klachten.





Ingrid Pira is sceptisch. "De luchthaven heeft het registratiesysteem meer dan één keer aangepast. Je kunt nu ook enkel online terecht. Ik krijg al een jaar klachten van mensen die me vertellen dat het systeem niet goed werkt. Bij iemand anders ging de ombudsdienst langs. Die zou zelf fouten hebben ontdekt in hun systeem." (PHT)