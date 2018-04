"Aantal fietswrakken zal door Swapfiets afnemen" 13 april 2018

02u55 0 Antwerpen Een altijd werkende fiets: je kan je er voortaan op abonneren. Met het leasefietsenproject 'swapfiets' hopen drie jonge ondernemers - na 15 steden in Nederland en Leuven - ook Antwerpen voor zich te winnen.

Het concept van de swapfiets is eenvoudig. Voor 17,5 euro per maand (studenten betalen 15 euro) krijgt een abonnementhouder een robuuste fiets met twee sloten. Bij een lekke band of losse ketting komt er binnen 12 uur een fietsenmaker aan huis. Mocht de fiets echt kapot zijn, dan kan de huurder op een nieuwe rekenen.





Drie studenten

De start-up werd opgericht door drie studenten van de Technische Universiteit Delft en is met meer dan 30.000 klanten een groot succes in Nederland. Volgens de bedenkers past het concept uitstekend in het Masterplan Mobiliteit 2020 dat de Vlaamse overheid heeft ontwikkeld om de verplaatsingen per fiets te stimuleren.





Schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) beaamt: "De Swapfiets is een nieuw aanbod voor al wie geen fiets wenst aan te kopen, maar wél graag permanent een fiets ter beschikking heeft, inclusief een volledig servicepakket. Het gebruiksgemak zal ongetwijfeld zowel bewoners, studenten als bedrijven in Antwerpen aanspreken."





Swapfiets draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. "Met Swapfiets zullen fietswrakken en daarmee overvolle en rommelige fietsenrekken, afnemen. Wanneer het abonnement is opgezegd, wordt de fiets namelijk meteen verwijderd uit de stad", zegt medeoprichter Steven Uitentuis. (BJS)