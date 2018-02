"Aannemer verdient proces aan z'n been" HANDELAARS ZIJN WOEST NA VERTRAGING WERKEN OPERAPLEIN JONATHAN BERNAERTS

12 februari 2018

02u26 0 Antwerpen De ondergrondse werken aan het Operaplein zullen pas in augustus 2019 klaar zijn. Dat is bijna een jaar later dan gepland. Open Vld'er Philippe De Backer en Unizo eisen dringend steunmaatregelen voor de lokale handelaars, bij wie het water aan de lippen staat. Mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) wil eerst overleg met de aannemer van de Noorderlijn.

Premetrostation Opera zou in september 2018, na 2,5 jaar, weer opengaan. De rest van de ondergrondse werken onder het Operaplein, zoals de autotunnel, moest in december volgen. Maar die planning ligt volledig in duigen. Het wordt nu minstens augustus 2019.





Het uitlekken van de vertraging maakt het stadsbestuur bloednerveus. De hele puzzel van wegenwerken in en om Antwerpen dreigt in stukken te vallen. Ook voor de bouw van de Oosterweelverbinding kunnen de gevolgen ingrijpend zijn. En niet onbelangrijk: in oktober zijn er verkiezingen.





Twee dagen stilte

Na twee dagen radiostilte reageerde Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) in het debatprogramma 'Wakker op Zondag' dan toch op het debacle. "Natuurlijk zijn we niet gelukkig", zegt Kennis. "We zitten met een heel aantal vragen. Hoeveel bedraagt de vertraging precies? Wat zijn de oorzaken? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de vertraging zoveel mogelijk beperkt blijft? We zijn als stadsbestuur, samen met de bevoegde administraties, in overleg met aannemersgroep Tramcontractors NV om de zaak uit te klaren."





Min 30% omzet

Een vertraging van bijna elf maanden: het is een kaakslag voor de handelaars. "Eerlijk? Ik ben geschokt", zegt Bruno Van Hoeck van bistro René op de Frankrijklei. "Eigenlijk zouden alle handelaars aan de knip een advocaat in de arm moeten nemen en die aannemer een proces moeten aandoen. Door de werken kan ik al twee jaar geen terras zetten. Ik zag mijn omzet met dertig procent dalen en zie het niet zitten om nog een jaar langer in de miserie te zitten." Wat verderop, in kapperszaak Toni Kallin, klinkt eveneens verontwaardiging. "Ik had het netjes gevonden als de aannemer of de stad ons persoonlijk van de vertraging op de hoogte had gebracht", zegt zaakvoerder Bagus Subakty. "Hopelijk komen er compensaties want ook wij zien door de werken onze omzet dalen. Gelukkig hebben we veel vaste klanten."





Hinderpremie

Handelaars die hinder van de werken ondervinden, hebben in principe recht op een premie (2.000 euro) van de Vlaamse overheid. Echter, de hinderpremie kan enkel worden toegekend als een werf al voor 1 juli 2017 werd opgestart en dat is bij de werken aan de knip niet het geval.





Open Vld-lijsttrekker Philippe De Backer vindt dat de handelaars de hinderpremie wél moeten ontvangen. "Schepen Kennis moet nu zo snel mogelijk met een oplossing komen. Negen maanden terug was het argument dat er geen reglement was, waar blijft het? Handelaars zijn de motor van onze stad. Die mogen we niet droogleggen." Unizo Antwerpen pleit ook voor dringende steunmaatregelen. De zelfstandigenorganisatie denkt bijvoorbeeld aan de aanstelling van een 'informatie- en minder-hindercoördinator' of een tijdelijke vrijstelling van bepaalde gemeentebelastingen of retributies. "Steden en gemeenten hebben er alle belang bij dat ondernemingen de werken overleven: bij een faillissement of een verhuis verliest men immers belastinginkomsten", zegt Kristof Willekens van UNIZO. Volgens schepen Kennis is de hele discussie over steunmaatregelen iets te voorbarig. "Laat ons het hoofd koel houden en de situatie met de aannemer eerst helemaal uitklaren. En ondertussen blijven we, in het kader van Slim naar Antwerpen, de bereikbaarheid van onze stad in de verf zetten."