“23 jaar en nu al een strafregister om bij te duizelen”: jongeman riskeert 8 jaar cel voor steekpartij

Roderique V.H. schreeuwt onschuld uit: “Ik ken het slachtoffer niet eens” BJS

25 maart 2019

17u19 3 Antwerpen Roderique V.H. is amper 23 jaar oud. En nu al puilt zijn strafregister uit. Maandag stond de veelpleger uit Brasschaat alweer terecht, omdat hij in Merksem een 16-jarige jongen zou hebben neergestoken. V.H. ontkent: “Ik ken die jongen niet eens.”

“Vijf berispingen als minderjarige voor agressiedelicten. Werkstraffen van 50 en 300 uur in 2015 voor onder meer een diefstal met geweld. Een werkstraf van 200 uur voor een diefstal met braak in 2016. Twee jaar gevangenis voor slagen in 2017. Een autonome probatiestraf in juni 2018. En nog een paar maanden celstraf in oktober 2018 voor zijn betrokkenheid in een dossier van een zware vechtpartij. Oh ja, momenteel is de jongeman aangehouden in het kader van een drugsonderzoek.”

De Antwerpse procureur begon maandag bijna te duizelen toen ze het strafregister van Roderique V.H. overliep. Mogelijk wordt het lijstje straks nog wat langer: de procureur eiste 8 jaar effectieve celstraf voor poging tot doodslag. Roderique V.H. zou twee jaar geleden een toen 16-jarige jongen hebben neergestoken in Merksem.

In hals en maagstreek

De feiten speelden zich op 14 juli 2017 af in de Hennepstraat in Merksem. Het slachtoffer werd er rond 16 uur in de maagstreek en in de hals gestoken. De jongen slaagde er nog in om zijn woning te bereiken. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bevond hij zich met zijn ouders in de badkamer, waar volgens de politie een sterke cannabisgeur hing. Hij werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis en werd meteen geopereerd.

Het slachtoffer zei later dat hij onder druk was gezet om klanten te zoeken voor drugsdealers, maar wist niet wie hem had neergestoken. De zoektocht naar de dader verliep moeizaam. Pas in december, toen de stiefvader van het slachtoffer vernomen had dat de zonen van een vroegere vriend erbij betrokken waren, kwam Roderique V.H. als verdachte in beeld. Het slachtoffer herkende hem op foto, maar de beklaagde ontkent dat hij de tiener had neergestoken.

Drugs door toilet gespoeld

Volgens de verdediging is er buiten de herkenning geen enkel bewijs. “En die jongen liegt, of vertelt niet de hele waarheid. Ik heb nog nooit gehoord dat een slachtoffer de bijstand van een advocaat wil voor zijn verhoor. Hij legde ook vijf verschillende verklaringen af. Ik denk dat hij zelf dealde en dat er voor de komst van de hulpdiensten nog snel wat drugs door het toilet zijn gespoeld”, zei advocaat Bram De Man.

“Als ik iets doe, dan neem ik mijn verantwoordelijkheid daarvoor op. Ik erken dat ik drugs heb gedeald, maar met die steekpartij heb ik niets te maken. Ik heb die jongen nog nooit gezien”, zei Roderique V.H.

Op 10 april krijgt de verdediging nog de kans om het slachtoffer vragen te stellen.