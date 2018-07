"10.000 bieren geproefd in zes jaar" DYLAN VIERT MIJLPAAL OP RATEBIER MET TIEN NIEUWE BROUWSELS DAVID ACKE

28 juli 2018

02u46 0 Antwerpen Antwerpenaar Dylan Verduyn geeft vandaag zijn 10.000ste bier-review op Ratebier. Om dat te vieren liet hij tien unieke bieren brouwen bij kleine brouwerijen wereldwijd. Zaterdag kan iedereen het resultaat gaan proeven bij Beerlovers Bar.

Zes jaar en 9.999 bierreviews later, zal Dylan Verduyn zaterdag zijn 10.000 review schrijven op Ratebier. Dat is een website waar 'beergeeks' naar hartenlust talloze bieren en relevante locaties kunnen becommentariëren. Om die 10.000ste review te vieren, liet Dylan tien unieke brouwsels creëren in samenwerking met tien brouwerijen wereldwijd. "Het is een traditie bij Ratebier dat er voor de 10.000ste review een speciaal bier wordt gebrouwen voor de recensent. Maar ik zag het grootser. Ik ben een partnerschap aangegaan met maar liefst tien bijzondere brouwerijen over heel de wereld, van een lokale Antwerpse brouwerij tot een van de meest gegeerde brouwerijen in Amerika", vertelt hij. Eén ding hebben alle brouwerijen gemeen. Het zijn kleine, zelfstandige brouwerijen die bier van een onberispelijke kwaliteit leveren."





De tien brouwsels zijn een blauwdruk van wat Dylan lekker bier vindt, maar waarvan hij ook vindt dat de bieren te weinig op de markt zijn. Voor de namen koos hij een bepaald muzieknummer dat past bij het bier. Zo brouwt de Antwerpse brouwerij Brochus het blonde bier 3.0, verwijzend naar het alcoholpercentage van het bier en de muziekband Slipknot met het nummer Three Nil. "Daarnaast gaat er drie euro per verkocht flesje naar het goede doel Inter, waar ik vrijwilliger ben. Inter streeft naar gelijke kansen voor personen met een handicap en wil in het bijzonder dat deze mensen op een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan evenementen. Dat kan bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat festivals rolstoeltoegankelijk zijn." Wat Dylan zijn favoriete bier is van de tien kan hij niet zeggen. "Het is alsof je moet zeggen welk van je kinderen je favoriet is", lacht hij.





Workshops

Ondertussen heeft Dylan van zijn passie ook zijn beroep gemaakt. Hij richtte Siris About Beer op. Hij organiseert workshops rond bier waarbij de deelnemers op een recreatieve wijze bijleren over bier. Verduyn focust zich in elke workshop telkens op een ander aspect van bier: verschillende bierstijlen, unieke biersmaken, de aangrijpende geschiedenis van het bier, foodpairings, enzovoort. Daarnaast is hij ook barman in café Beerlovers Bar, een bierspeciaalzaak op het De Coninckplein. Het café met meer dan 150 bieren op fles en twaalf wisseltaps met opmerkelijke bieren, hebben de barman de nodige internationale bekendheid bezorgd. De Beerlovers Bar wordt op Ratebeer.com momenteel als de 58ste beste bierbestemming ter wereld vermeld.





Zaterdag vanaf 15 uur kan iedereen terecht bij Beerlovers Bar om de tien bieren van Dylan te proeven. Hij zal er meteen ook zijn 10.000ste review geven.