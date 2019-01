“1 biljard berekeningen per seconde”: UAntwerpen haalt nieuwste supercomputer in huis BJS

23 januari 2019

De UAntwerpen heeft als eerste universiteit in de Benelux een ‘supercomputer’ van de nieuwste generatie in huis. “De NVIDIA DGX-2™ kan 1 biljard berekeningen per seconde maken.”

De UAntwerpen beschikt al een aantal jaar over een supercomputer. De CalcUA heeft een rekenkracht van 240 teraflops, het equivalent van 240 biljoen rekenkundige bewerkingen, zoals een optelling of vermenigvuldiging.

Ook het onderzoekscentrum imec, dat via het project ‘City of Things’ van Antwerpen een échte ‘smart city’ wil maken, heeft een supercomputer: de DGX-1 heeft een rekenkracht van 960 teraflops en wordt gebruikt voor ‘deep learning’ van camerabeelden. De computer helpt onderzoekers bijvoorbeeld bij het begrijpen van de context en het gedrag van voetgangers op een zebrapad met verkeerslichten, met als bedoeling deze veiliger en efficiënter te maken.

Binnenkort komt er bij IDLab, een imec-onderzoeksgroep aan de UAntwerpen, een supercomputer bij: de NVIDIA DGX-2™, die niet groter is dan een koelkastje. “We zullen er enorm op vooruitgaan qua rekenkracht”, weet Steven Latré, professor informatica (UAntwerpen/imec). “Deze nieuwe computer kan twee petaflops aan berekeningen per seconde aan. Eén petaflop staat voor 10 tot de 15de macht, ofwel 1 biljard. Een getal waar het menselijke brein zich maar moeilijk iets bij kan voorstellen.”

Volgens Latré is de nieuwe computer noodzakelijk om de uitdagingen van vandaag het hoofd te bieden. “We zitten in het tijdperk van de artificiële intelligentie (AI) en van ‘deep learning’. Onze onderzoekers hebben continu nood aan heel veel rekenkracht. Om nieuwe AI-systemen te trainen, zijn onze onderzoekers nu vaak uren aan het wachten op een resultaat.”