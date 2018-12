Amival zoekt dringend personeel in regio Hoogstraten Toon Verheijen

03 december 2018

09u00 0 Het sociale maatwerkbedrijf Amival is op zoek naar een tiental werknemers voor de regio Hoogstraten-Rijkevorsel-Merksplas.

Amival telt momenteel zo’n vierhonderd werknemers met een arbeidsbeperking. Zij krijgen daar interne opleiding en ondersteuning. Sinds kort is Amival gestart met het uitvoeren van taken voor bedrijven in Hoogstraten en omstreken. Daarom zijn ze dringend op zoek naar werknemers om deze taken hier lokaal bij de bedrijven in te vullen. Ook werkleiders zijn welkom.

Meer info via 014 44 34 24 of e-mail naar info@amival.be.