Zeven koeien sterven in zware brand op hoeve 20 februari 2018

Vier koeien en drie kalveren zijn gisterenochtend vroeg om het leven gekomen bij een zware brand op de boerderij van Marc Godderis in de Roggestraat in Stavele. Het was de landbouwer zelf die de uitslaande brand rond 5 uur opmerkte. Vanwege de enorme hitte was het onmogelijk om zelf nog de dieren te redden. "Bij onze aankomst stond de stal al in lichterlaaie, wat gepaard ging met een enorme rookontwikkeling", zegt Daan Vandenbussche van brandweer Zuid-IJzer. "We hebben nog zo'n 10 a 15 koeien naar buiten kunnen drijven, voor de andere dieren was het helaas te laat. De schade op het bedrijf is enorm. We zijn uren ter plaatse gebleven om na te blussen en vanwege het instortingsgevaar." Zo'n 35 brandweerlieden van Zuid-IJzer en Poperinge bestreden de brand, en er werden tankwagens van Lo-Reninge en Merkem opgeroepen. Naast de koeien bleven ook een tractor, auto en wat materiaal in de brand. Voor de landbouwersfamilie opnieuw een zware tegenslag. In augustus 2014 kwam hun zoon Jeremy al op tragische wijze om het leven toen hij overleed door gassen in een beerput. Het parket stuurde gisteren een deskundige ter plaatse. Het is niet duidelijk of de brand ontstond in de koeienstal of de aanpalende schrijnwerkerij. Beiden zijn totaal vernield. (JHM)