Woning en varkensstal lopen onder water 29 mei 2018

De brandweer van Lo moest zondagavond twee keer uitrukken voor wateroverlast. Rond 18 uur begon een huis onder water te lopen in de Elzendammestraat, nabij Gijverinkhove. Het water liep op een bepaald ogenblik de living binnen en de brandweer moest pompen. Korte tijd later stond ook een varkensstal blank in de Lindestraat, vlakbij op het grondgebied van Leisele. Daar kon de eigenaar de varkens nog snel elders onderbrengen. Ook daar werd water gepompt en kon de stal grotendeels droog gemaakt worden. (JHM)