Wijkschooltje Gijverinkhove krijgt jaar extra tijd om leerlingen te zoeken GUS

01 februari 2019

13u15 0 Alveringem Dankzij de beslissing van de Vlaamse regering deze voormiddag mag het wijkschooltje in Gijverinkhove toch nog een jaar langer open blijven. Nu zitten er daar drie kleuters en het zouden er zes moeten zijn.

“Ik kreeg net telefoon van het kabinet van Vlaams minister Hilde Crevits”, reageert directeur Jan Candaele van het vrij onderwijs in Alveringem. “Uiteraard is dit positief en we grijpen die kans met beide handen. Er zijn een aantal jonge gezinnen in Gijverinkhove, maar vaak kiezen zij voor een school op weg naar hun werk. Laat ons hopen dat we toch nog nieuwe leerlingen kunnen aantrekken, zodat de schooltoekomst van Gijverinkhove er opnieuw mooi uitziet.” Al een paar jaar gaat het leerlingenaantal in Gijverinkhove erop achteruit. Het schooljaar van 2015 startten er bijvoorbeeld maar twee kindjes.