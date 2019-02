Wijkschool Gijverinkhove moet de boeken sluiten. Drie kindjes is niet genoeg GUS

11u43 0 Alveringem Slechts drie kindjes zitten er in het wijkschooltje in Gijverinkhove en dat moesten er zes zijn. De school zal dus eind dit schooljaar definitief de deuren sluiten.

“Groot is de verrassing niet”, reageert directeur Jan Candaele van het vrij onderwijs in Alveringem. “Al een aantal jaar hing de sluiting van de school als het zwaard van Damocles boven ons. Telkens was het met de hakken over de sloot. De laatste jaren stelden we vast dat ouders uit Gijverinkhove liever naar de hoofdschool in Alveringem kwamen. Juf Els zal zeker in één van onze andere vestigingen aan de slag kunnen. Wat er met het schoolgebouw zal gebeuren is nog niet duidelijk Dat is eigendom van de decanale werking.”

In 2015 haalde het schooltje in Gijverinkhove de nationale pagina’s van Het Laatste Nieuws want toen werd het schooljaar met amper twee kindjes gestart. Voor juf Els (40) zal het aanpassen zijn want zij stond al in Gijverinkhove van toen ze afgestudeerd was. Ooit begeleidde ze nog veertien kleuters. Bijna tien jaar geleden moest ook al het schooltje in Hoogstade op slot door te weinig kinderen.