Wandelaar opgeschept door losgekomen aanhangwagen 30 november 2018

In de Vleterenstraat in Hoogstade bij Alveringem is deze ochtend rond 9.30 uur een bizar ongeval gebeurd. Een vijftiger was aan het wandelen aan de kant van de weg toen hij plots werd opgeschept door een losgekomen aanhangwagen.





De aanhangwagen hing aan een voorbijrijdende auto. De wandelaar werd opgeschept en belandde in de aanhangwagen. De aanhangwagen denderde verder en belandde uiteindelijk mét passagier in de gracht. "Door de klap kwam ook de vloerplaat waarop de wandelaar lag los", zegt korpschef Devid Camerlynck. "De vloerplaat schoof met wandelaar erop verder het veld in." Dat betekende de redding van de man: omdat hij niet in de gracht tuimelde en de aanhangwagen op zich kreeg, maar als het ware op de vloerplaat als een slede in het veld gleed. Hij liep slechts lichte verwondingen op. Hij werd wel naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto had alles gezien en was meteen gestopt om de eerste hulp te bieden en de hulpdiensten te bellen. (JHM)