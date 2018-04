Wagen tegen paal 27 april 2018

In de Beverenstraat is een wagen gisteren rond 9 uur in de gracht beland na een ongeval. Net buiten Leisele-dorp raakte de bestuurder van de weg af. De auto schoof van de weg af in de gracht en belandde tegen een elektriciteitspaal. De bestuurder raakte lichtgewond. (JHM)