Vrouw verdronken in vijver 02 juli 2018

Een wandelaar heeft zaterdagmiddag aan het park achter het gemeentehuis in de Sint-Rijkersstraat een nare ontdekking gedaan. Hij zag in het water het lichaam van een vrouw drijven. De brandweer van Veurne en een mug-dienst kwamen ter plaatse. Het lichaam kon snel uit het water worden gehaald, maar de dame uit Alveringem bleek al overleden. Na onderzoek door de politie werd vastgesteld dat het om een wanhoopsdaad ging. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be. (JHM)