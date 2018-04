Vrijgesproken voor aanrijding ruiter (14) WÉL RIJVERBOD EN BOETE VOOR STUREN ONDER INVLOED JELLE HOUWEN

24 april 2018

02u27 0 Alveringem De 53-jarige man die 2,5 jaar geleden de 14-jarige ruiter Estée-Camille Moncarey aanreed, is vrijgesproken. De reden: het was donker en zowel paard Moon als Estée waren niet verlicht. De man kreeg wél een boete en een rijverbod voor rijden onder invloed. Estée herstelde volledig, het paard overleefde het niet.

Het ongeval dateert al van 6 oktober 2015. Het proces in de politierechtbank in Veurne werd voor het eerst behandeld op 30 mei 2016. De zaak werd meer dan tien keer uitgesteld. Twee deskundigen onderzochten elk detail van het ongeval. Ze trokken in 2016 en 2017, telkens op de 'verjaardag' van het ongeval, naar de plaats van de aanrijding. Er was immers heel veel discussie: was het die dag om 19.44 uur al donker toen Estée door de 53-jarige S.R. in de Groenestraat in Gijverinkhove opgeschept werd? En wat met het feit dat zowel Estée als paard Moon niet verlicht waren? Bovendien reed S.R. rond met 1.61 promille in zijn bloed.





Zwaar bewolkt

Na een maand beraadslaging velde de politierechter gisteren een besluit. "Het was op het moment van het ongeval zwaar bewolkt en het was donker, dat blijkt uit alle zichtbaarheidsproeven die de deskundigen uitvoerden. Het paard was niet verlicht en bovendien was er sprake van een camouflage-effect in de koplampen van S.R. Het paard was niet zichtbaar en betekende een onvoorzienbare hindernis. Gelet op de complete omstandigheden kan S.R. niet verantwoordelijk worden geacht voor het ongeval." S.R. gaat dus vrijuit, al kreeg hij wel 1.800 euro boete, 1.200 met uitstel, en 20 dagen rijverbod voor de alcoholintoxicatie. Maar die straf staat niet in relatie tot het ongeval. "Ik ben opgelucht, maar wil er niks meer over kwijt", zei S.R. Volgens zijn advocaat waren de twee jaren na het ongeval voor zijn cliënt erg slopend. "Hij heeft al een wankele gezondheid en wil alles nu achter zich laten. We zijn blij: dit vonnis is terecht."





Paard van 15.000 euro

Opvallend: óók papa Alexander Moncarey, die naar het vonnis kwam luisteren, is ondanks de vrijspraak opgelucht. "Omdat het eindelijk achter de rug is", zegt hij. "Het heeft lang genoeg geduurd. Estée is gelukkig amper bezig geweest met de procedure. En het belangrijkste is: mijn dochter zal hier niks aan overhouden, op wat geheugenproblemen na. Ze rijdt zelfs opnieuw zonder angst te paard en wil volgend jaar verder studeren in Gent. Ik heb het S.R. ook niet kwalijk genomen." Ook het feit dat de verzekering sowieso tussenkomt bij de schade die Estée leed, omdat ze zwakke weggebruikster was, speelt een belangrijke rol. Al is het nog niet duidelijk of de verzekering de waarde van de omgekomen Moon, zo'n 15.000 euro, wil vergoeden.