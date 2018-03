Vriendenkring koopt grotere schoolbus aan 16 maart 2018

02u32 0 Alveringem Al vijftig jaar beheert de vzw Vriendenkring van de gemeentelijke en vrije scholen van Alveringem het leerlingenvervoer, en als jubileumcadeau trakteerde de vzw zichzelf op een nieuwe bus.

"De capaciteit van de vorige bus was met twaalf plaatsen te klein", motiveert burgemeester Gerard Liefooghe. Hij is ook voorzitter van de Vriendenkring. "De nieuwe, witte bus biedt plaats aan 21 kinderen. Elke morgen en avond brengt een chauffeur, geregeld door de gemeente, de kinderen van en naar school en dat zowel van bij de ouders als van bij de kinderopvang. Uiteraard hoefde de Vriendenkring de investering van 28.000 euro niet alleen op te hoesten", vertelt Gerard Liefooghe.





1 euro per rit

"De gemeente Alveringem gaf een subsidie van 15.000 euro en Cera Foundation sponsorde voor 2.000 euro. Het overige geld sprokkelde de vzw bijeen door activiteiten te organiseren. Het busvervoer is ook niet gratis voor de ouders", zegt Liefooghe. Directeur Jan Candaele van de vrije basisschool Alveringem juicht het eigen schoolvervoer toe.





"Dit is zeker belangrijk voor het behoud van de dorpsscholen. Bij ons komt één vijfde van de kinderen met de bus. Die zijn nu veel sneller thuis, omdat de capaciteit aanzienlijk is verhoogd. Alveringem is een uitgestrekte gemeente en vanuit de dorpen is het niet altijd evident om vlot tot in de hoofdscholen te geraken. De ouders betalen amper één euro per rit, dus de appreciatie van hun kant voor de schoolbus is groot." (GUS)