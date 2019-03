Voortaan twee keer markt per maand GUS

07 maart 2019

11u38 2 Alveringem Sinds november vorig jaar was er maandelijks een marktnamiddag in de dorpskern van Alveringem. Dat is zo’n succes dat de gemeente het verruimt naar twee keer per maand.

Gemiddeld staan er tien tot vijftien marktkramen in Alveringem. Het is trouwens de enige markt in de gemeente en het blijkt een schot in de roos. Voortaan kan je elke tweede en vierde zaterdag van de maand naar de markt. Die staat telkens van 14 tot 17 uur bij de Sint-Audomaruskerk. De eerstvolgende is nu zaterdag 9 maart. Ook op 23 maart, 13 en 27 april komen de marktkramers naar Alveringem.