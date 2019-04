Vlaamse regering erkent storm van juli vorig jaar in Alveringem als ramp GUS

05 april 2019

16u45 0 Alveringem Na de storm van 27 juli vorig jaar heeft Alveringem een aanvraag tot erkenning als algemene ramp ingediend bij het Vlaams rampenfonds. De regering keurde dat goed.

Er zijn 17 schadegevallen opgenomen in die aanvraag voor een totaal bedrag van bijna 129.000 euro. Pas wanneer alle individuele schadedossiers zijn ingediend zal de exacte som duidelijk worden. De maand die volgt op de publicatie van de erkenning van de ramp in het Belgisch Staatsblad kunnen de getroffenen hun dossier indienen bij het Vlaams Rampenfonds. Het zijn het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en de Vlaamse Milieu Maatschappij die hun adviezen voor erkenning geven. Op 27 juli vorig jaar viel er 30 liter per vierkante meter op één uur tijd of 65 liter per vierkante meter in 24 uur.