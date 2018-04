Vijf gewonden bij ongeval 21 april 2018

Op het beruchte kruispunt van de Nieuwe Herberg aan de N8 in Alveringem zijn gisterenmiddag vier gewonden gevallen bij een ongeval. De bestuurder van een Franse Peugeot reed er vanuit de Sint-Rijkersstraat achteraan in op een wagen die aan de rode lichten aan het wachten was. Vier inzittenden werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, een vijfde persoon met een hoofdwonde werd ter plaatse verzorgd door een voorbijrijdende dokter. (JHM)