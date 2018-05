Vandaal bekladt flitscamera op aartsgevaarlijk kruispunt LANGS N8 VIELEN AL MEERDERE DODEN JELLE HOUWEN

08 mei 2018

02u34 0 Alveringem Een flitscamera bekladden die een levensgevaarlijk kruispunt in de gaten houdt, je zou denken dat zelfs de grootste vandaal daarvoor terugdeinst. Maar niet dus: het gebeurde aan de Nieuwe Herberg langs de N8 in Alveringem. Op die plek vielen al meerdere doden.

Wanneer de vandaal precies heeft toegeslagen, is niet duidelijk. De onbekende klom op de betonblokken rond de camera en spoot blauwe verf op de behuizing en op de lens.





De hele lens werd bedekt, waardoor de camera onmogelijk nog kan flitsen. Het toestel is sindsdien buiten gebruik. De politie spoort de dader nu op. "Laat ons zeggen dat we de vandaal geen sympathieke mens vinden", stelt commissaris Toon Fonteyne. "We hebben het raden naar het motief. Het zal kennelijk wel iemand zijn die verkeersveiligheid niet zo belangrijk vindt. Onze diensten hebben geprobeerd om de verf te verwijderen met white spirit, maar dat werkte niet. Een gespecialiseerde dienst zal de camera moeten komen reinigen. De kosten zijn voor rekening van de belastingbetaler. En die kunnen hoog oplopen: als er verfdeeltjes in het toestel zelf zijn geraakt, is er een groter probleem. We sporen de dader nu op. Aan de handelszaak bij het kruispunt hangen privécamera's, maar die mogen de openbare weg niet filmen. We doen dus een oproep naar getuigen om zich te melden."





Berucht kruispunt

De bewuste camera staat al meer dan tien jaar op het kruispunt, maar werd onlangs opgewaardeerd van een analoog naar een digitaal exemplaar. De camera kwam er omdat de plek aan de Nieuwe Herberg een beruchte reputatie met zich meesleept. Bewoners klagen al langer over de situatie. Om de haverklap gebeuren er zware ongevallen. Het meest recente ongeval dateert van twee weken geleden, toen vielen er vijf gewonden. Bij ongevallen in het verleden vielen ook heel wat gewonden, en zelfs doden. In 2003 kwam een 76-jarige man om na een frontale botsing, toen het derde dodelijk ongeval in korte tijd op de N8. Pas nadien werden ook verkeerslichten en later een camera gezet. Ook in 2012 en 2015 gebeurden langs de N8 nog dodelijke ongevallen.





Burgemeester Gerard Liefooghe betreurt de vandalenstreek. "Wie dit deed, is gewoon dom", zegt hij. "Die camera's hebben al enorm bijgedragen aan de verkeersveiligheid. Vroeger werd daar veel te hard gereden en was het voor voetgangers erg gevaarlijk om over te steken. De situatie is er nu veel beter. Ik hoop dat de politie de dader vindt."