Truck kantelt in gracht 02 mei 2018

In de Bergenstraat in Beveren-Aan-Den-IJzer is een Nederlandse trucker maandagmiddag gekanteld en in de gracht belandt. De trucker was net producten gaan ophalen op een hoeve in de buurt toen hij een bocht verkeerd inschatte en met de achterwielen in de gracht belandde. Daarna helde het gevaarte over en kantelde de truck. De chauffeur raakte daarbij niet gewond. Het duurde wel enkele uren vooraleer de vrachtwagen getakeld kon worden. De brandweer van Zuid-IJzer kwam ter plaatse om olie, dat op de weg was beland, op te ruimen. (JHM)