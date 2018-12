Taxicheques vervangen oudejaarsbus GUS

13 december 2018

10u47 1 Alveringem Alveringem heeft met taxicheques het alternatief gevonden voor de oudejaarsbus die meerderheidspartij Gemeentebelangen jarenlang gebruikte. Oppositiepartij PRO pleit ervoor dat de gemeente zelf zo’n bus inlegt.

“Op de gemeenteraad van 27 december keuren we het reglement van de taxicheques goed. Die zijn dan vanaf 28 december verkrijgbaar in het gemeentehuis”, geeft Karolien Avonture (Gemeentebelangen) mee. “De oudejaarsbus was te succesvol geworden om nog veilig te laten verlopen. Een extra bus inleggen was financieel niet haalbaar en ook met de gemeente krijgen we dat niet georganiseerd. Daarom pikken we in op de taxicheques die ook in onze buurgemeenten al bestaan. Voor zes cheques met een waarde van 30 euro betaalt de gebruiker 5 euro. De gemeente past de overige 25 euro bij. De taxicheques zijn een jaar geldig. Elk jaar kan de jongere dan zo’n pakketje kopen.”

Emma Breyne (PRO) ziet de afschaffing van de oudejaarsbus als een verlies. “We roepen de gemeente op om dat zelf te organiseren in een verbeterde versie. Als dat initiatief zo succesvol is, waarom zoekt het bestuur dan niet naar mogelijkheden? Rond 5 uur meerdere bussen inzetten bijvoorbeeld of verschillende keren rijden of werken met inschrijvingen. Het is belangrijk dat onze jeugd op oudejaar veilig terug thuis geraakt van de fuif in Veurne.”

Volgens Avonture werden al die mogelijkheden onderzocht, maar waren ze niet haalbaar. “PRO mag die bus uiteraard ook zelf organiseren. Ik wil hen gerust het rittenschema geven”, besluit Avonture. Breyne zelf reageert echter ook positief op het voorstel van de taxicheques. “Dat was een van onze programmapunten in de verkiezingscampagne.”