Sint-Rijkersstraat vanaf 11 maart voor tien dagen volledig afgesloten om ruim 100 bomen te rooien GUS

28 februari 2019

15u01 0 Alveringem In de Sint-Rijkersstraat, tussen de dorpskern van Alveringem en de Nieuwe Herberg langs de gewestweg N8 worden ruim 100 bomen gerooid voor de aanleg van een fietspad. Tijdens het rooien zal de straat tien dagen volledig afgesloten zijn.

“Het fietspad komt langs beide kanten van de gewestweg Sint-Rijkersstraat”, duidt schepen Karolien Avonture (Gemeentebelangen). “Wanneer de aanleg van het fietspad start, ligt nog niet vast. Fluvius moet eerst de elektriciteitspalen verplaatsen. We hopen dat het fietspad er tegen eind volgend jaar zeker ligt.”

Het rooien van de bomen duurt van maandag 11 maart tot en met donderdag 21 maart. De omleiding is uitgestippeld via de Rabbelaeresteenweg, het centrum van Lo en de N8 voor het verkeer dat van Diksmuide komt. Chauffeurs die van Veurne en Ieper komen vinden hun weg via de Gapaard, Lo-Centrum en de Rabbelaeresteenweg. De Pape- , Dolfijn- en Wijdouwbeekstraat en Zomerweg zullen niet gebruikt kunnen worden.