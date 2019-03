Schoorsteenbrand snel geblust JHM

08 maart 2019

14u20 0

In de Zuidstraat in Beveren-Aan-De-IJzer, nabij Alveringem, ontstond vrijdagochtend een schoorsteenbrand in een woning. Rond 8.15 uur merkten de bewoners dat er rook in de woning kwam nadat ze hun kachel hadden aangestoken. Buiten bleek er flink wat rook uit de schoorsteen te komen. De brandweer van Zuid-IJzer ging ter plaatse en had de situatie snel onder controle.