Ruim de helft nieuwkomers in de gemeenteraad GUS

04 januari 2019

13u33 0 Alveringem De nieuwe Alveringemse gemeenteraad is geïnstalleerd. CD&V en Gemeentebelangen vormen de meerderheid, PRO en N-VA de oppositie. Liefst negen nieuwe mensen legden de eed af.

Bij CD&V zijn de nieuwkomers schepen Kris Laleman, gemeenteraadsvoorzitter Sylvie Thieren en raadsleden Ignace Decroos en Dries Decorte. Jacques Blanckaert zit al langer in de raad. Voor Gemeentebelangen is enkel Wilfried Laureys een nieuw gezicht in de gemeenteraad. De overige leden van die partij zijn burgemeester Gerard Liefooghe, schepen en voorzitter bijzonder comité Karolien Avonture, schepen Johan Albrecht en Gerda Butaeye.

In de minderheid zijn bij PRO Bart Coppein en Emma Breyne de nieuwe mensen aangevuld met Marnik Vandenbroucke, Philip Ameloot en Jean-Pierre Mouton. N-VA tot slot is vertegenwoordigd door nieuwkomers Bart Niville en Astrid Dewilde.