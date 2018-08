Rolstoelpatiënt (80) gered uit diepe vaart KRIS DEMOL EN CARLA DAELEMAN SPRINGEN MAN ACHTERNA IN WATER JELLE HOUWEN

01 augustus 2018

02u25 0 Alveringem Een 80-jarige rolstoelpatiënt dankt zijn leven aan het kordate optreden van landbouwer Kris Demol en zijn buurvrouw Carla Daeleman. Kris hoorde gisteren plots een luide plons in de Kwellemolenstraat en ging met Carla kijken. De bejaarde man was al kopje-onder en kon gered worden. "Wat een geluk dat we die plons hoorden", zegt Kris.

Even na 14 uur was Kris Demol zijn haag aan het scheren op zijn bedrijf langs de Westover in Alveringem. Hij hoorde plots een plons en keek verschrikt op. "Zoveel passage is er hier net en die plons was echt wel luid", vertelt Kris. "Ik dacht aan een ongeval of een hond die in het water sprong. Maar ik zag geen mensen. Toch wou ik eens gaan kijken. Ook mijn buurvrouw Carla had het gehoord en liep mee. En daar zagen we plots iets liggen in het water."





Hand boven

Een 80-jarige man in een paarse rolstoel was er in het water beland. Hij reed over de weg, over de zachte berm recht het water in. Hoe dat gebeurde wordt nog onderzocht. Toen Kris en Carla ter plaatse waren was hij haast volledig kopje-onder gegaan, met zijn rolstoel naast zich. "Enkel zijn hand zat nog boven", vertellen ze. "We zijn meteen in het water gesprongen. Dat is vrij diep maar door het vele slib konden we wel nog staan. Gelukkig was het water niet koud. We hebben behoorlijk moeten trekken om de man uit het water te krijgen. Daarna hebben we hem op de oever gelegd. Omdat hij duidelijk invalide was beslisten we om hem daar te laten liggen, we wilden geen risico's nemen. De man zelf leek heel verward. Hij zei ook geen woord. Zelfs niet tegen de hulpverleners toen die naar zijn naam vroegen. Intussen hadden we immers teken gedaan aan een passant om de hulpdiensten te bellen." Vrij snel kwamen de politie, een ambulance en een MUG-arts ter plaatse. De man kreeg de eerste zorgen toegediend en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Hij stelt het goed. Hij houdt wellicht enkel een nat pak over aan zijn plonspartij.





Na het voorval haalde Kris nog zijn verreiker van stal en haalde de paarse elektrische rolwagen uit het water. Die staat nu op zijn erf. "Die man heeft heel veel geluk gehad", besluit Kris. "Was er niemand buiten dan had hij dit niet overleefd. Maar helden voelen wij ons niet. We handelden gewoon instinctief, op adrenaline. We zagen het gevaar en grepen meteen in. Ieder mens zou dit zou doen, denk ik." De politie onderzoek de omstandigheden waardoor de man in het water is beland.