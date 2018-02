Rijverbod voor (te) snelle postbode 22 februari 2018

Een jonge postbode uit Alveringem moet een rijverbod van 16 dagen uitzweten nadat hij in zijn postauto geflitst werd.





Vorig jaar reed J.B. tijdens zijn vroege ochtendshift aan 88 kilometer per uur door de bebouwde kom. De man belandde zo voor de politierechter. "In werkelijkheid reed je nog wat sneller en je kilometerteller stond zelfs zowat op 96. Dat zijn geen verantwoorde snelheden in de bebouwde kom. Zelfs niet 's ochtends vroeg." J.B. erkende schuld maar vroeg aan de rechter of hij zijn rijbewijs mocht houden om zijn werk te kunnen uitvoeren. De rechter gaf hem 608 euro boete, de helft met uitstel, en een rijverbod van 16 dagen. Dat mag hij wel in de weekends uitvoeren, als hij niet aan het werk is. (JHM)