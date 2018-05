Rijverbod voor 142 per uur in zone 70 29 mei 2018

02u52 0

Een jongeman had een bijzondere uitleg voor de politierechter in Veurne waarom hij zo snel reed. K.G. uit Veurne werd vorig jaar in de Hoogstadestraat in Alveringem geflitst in zijn Peugeot toen hij 142 kilometer per uur reed in een zone 70. "Ik was me niet bewust van de snelheid, want ik was gefocust op een noodsituatie", zei hij. "Ik had een partytent geplaatst voor een vriendin om een barbecue te houden, maar plots stak een storm op. De tent dreigde weg te waaien en daarom reed ik zo snel ik kon ter plaatse. De moeite bleek voor niks, want de tent was al gaan vliegen."





Waarop de politierechter repliceerde: "Eigenlijk zou dat een verzwarende omstandigheid kunnen zijn, zo hard rijden tijdens een storm. En het is nu niet bepaald dat je met een tank reed, hé." K.G. kreeg acht dagen rijverbod, 560 euro boete en moet een verkeerscursus volgen. Hij moet ook alle proeven opnieuw afleggen. (JHM)