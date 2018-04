PRO & N-VA pleiten voor minder belastingen 26 april 2018

Het Alveringemse kartel PRO & N-VA wil de belastingsdruk verminderen. Volgens hen kan de personenbelasting met één procent dalen naar zeven procent en de milieubelasting wil het afschaffen. "Dat betekent minder inkomsten voor de gemeente maar als je de gemeenschapsgelden efficiënter inzet kan je dat opvangen", vindt Marc Wackenier. "Openbare werken correcter plannen bijvoorbeeld is een must. Alveringem zit nu bij de toppers als het over belastingsdruk gaat. Zo bedraagt de milieubelasting 110 euro en zit de onroerende voorheffing op 2.250 opcentiemen."





(GUS)