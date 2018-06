Politie, uw (dieren)vriend: agenten geven kittens nieuwe thuis 27 juni 2018

02u41 0

Politieagenten van zone Spoorkin hebben hun grote dierenhart laten zien.





Maandag in de namiddag merkten ze een verdacht voertuig op nabij het Eversambos in Stavele. De agenten reden ter plaatse maar toen was het voertuig al verdwenen. Wel werd een kartonnen doos gevonden met daarin 6 kleine katjes die aan de rand van het bos werden gedumpt. "In samenspraak met de Vlaamse Inspectiedienst Dierenwelzijn werden de katjes in beslag genomen", zegt commissaris Toon Fonteyne. "Volgens het protocol beslist de burgemeester dan wat er met de dieren gebeurt, waarna ze naar dierenasiel Ganzenweide gaan. Maar we konden de katjes zelf meteen een nieuwe thuis geven. Vier van hen gingen mee met agenten of medewerkers. Ook de andere kregen al onderkomen." De politie is intussen de dader via getuigenonderzoek al op het spoor. (JHM)