Oud-burgemeester Marc Wackenier (68) stopt met politiek: “Gemeenteraad lijkt steeds meer op een karikatuur” GUS

13 december 2018

13u34 0 Alveringem Marc Wackenier (68) uit Alveringem was dan wel rechtstreeks verkozen met zijn kartellijst PRO/N-VA, toch ziet hij zes jaar oppositie niet zitten. “De voorbije legislatuur lachte de meerderheid onze vragen weg en dumpte PRO-voorstellen in de vuilbak. In die sfeer stop ik liever”, zegt Marc. Bart Coppein (38) zal hem opvolgen.

Marc Wackenier is gepokt en gemazeld in de Alveringemse politiek, maar vandaag heeft hij er zijn buik van vol. “De gemeenteraad is een karikatuur geworden met nauwelijks iets op de politieke agenda. Naar onze voorstellen luistert de meerderheid niet en de vragen die we stellen worden vaak in het belachelijke getrokken. Ik had gehoopt om na zes jaar oppositie de meeste voorkeurstemmen te krijgen, zodat ik opnieuw de burgemeesterssjerp mocht dragen. Maar na een spannende strijd is me dat niet gelukt. Ik zie er het nut niet van in om in die dominante sfeer nog zes jaar oppositie te voeren. Dan geef ik liever de kans aan jonge, dynamische mensen. Ik blijf echter wel in het PRO-bestuur en sta ook nog klaar voor iedereen, maar een rol in de gemeenteraad is niet meer voor mij weggelegd.”

Hoe het begon

Hoe zijn politieke loopbaan begon? “Valère Quaghebeur vroeg me om als jongere op zijn lijst Gemeentebelangen te staan. In 1982 had ik meteen voldoende voorkeurstemmen voor een schepenambt. Voor het eerst sinds lang hadden we de CVP-meerderheid gebroken. Tot 1994 bleef ik schepen voor Gemeentebelangen. Ik richtte de toeristische organisatie VVV op, lanceerde het gemeentelijke infoblad en hielp mee aan het dossier van de nieuwe sportzaal. Inspraak was mijn stokpaardje en dus moedigde ik de oprichting van adviesraden aan. De paardenmolen die we toen met de gemeente aankochten, doet trouwens nog altijd dienst.”

Open debat

In 1994 werd Marc echter niet rechtstreeks verkozen en kreeg hij geen mandaat. Reden genoeg, vond hij, om een eigen partij op te richten: PRO. “We behaalden twee zetels in de gemeenteraad”, blikt Marc terug. “Door een coalitie te vormen met Gemeentebelangen wisten we die te verzilveren, want ik werd burgemeester en partijgenoot Philip Ameloot schepen. In de gemeenteraad maakte ik ruimte voor een open debat, iets wat ik vandaag mis. We konden schoolvrede brengen tussen het gemeentelijk en vrij onderwijs en realiseerden met De Kwelle een cultuurzaal.”

Na zes jaar moest Marc zijn burgemeesterssjerp afgeven aan Gerard Liefooghe (Gemeentebelangen). Sindsdien zat hij met PRO in de oppositie. Wackenier deed in 2007 mee aan de federale en in 2009 aan de Vlaamse verkiezing voor Lijst Dedecker, maar raakte niet verkozen. “Dat was ook niet mijn bedoeling. Zie het als een vriendendienst voor Jean-Marie Dedecker.”

Vanaf januari zetelen voor PRO Bart Coppein, Philip Ameloot, Marnik Vandenbroucke, Jean-Pierre Mouton en Emma Breyne en voor kartelpartner N-VA Astrid Dewilde en Bart Niville.