Oppositie is duidelijk: met 17.000 euro kan je van Alveringem een hartveilige gemeente maken

11 april 2019

Oppositiepartij PRO vroeg aan de Alveringemse gemeenteraad om in elke deelgemeente minimum één AED-toestel te hangen en daaraan ook telkens een opleiding te koppelen. Burgemeester Gerard Liefooghe (Gemeentebelangen) verwijst naar het meerjarenplan dat eind dit jaar klaar zal zijn.

N-VA heeft een paar jaar geleden één AED-toestel geschonken dat bij de voetbalkantine hangt in Alveringem. Dat is het enige toestel in Alveringem waarmee je de eerste zorgen kan toebrengen bij slachtoffers van een hartaanval. Bart Coppein (PRO) hield in de gemeenteraad een pleidooi om in elk dorp zo’n toestel te hangen. “Alveringem is nu niet hartveilig maar voor een goede 17.000 euro kan daarin verandering komen. Eén toestel en een opleiding kosten ongeveer 2000 euro. Geld besparen mag niet ten koste gaan van levens redden. Wie een hartaanval krijgt, heeft er alle baat bij om zo snel mogelijk geholpen te worden.” Het voorstel waarbij de gemeente de helft zal betalen van een AED-toestel en de aanvrager de andere helft is volgens Jean-Pierre Mouton (PRO) niet eerlijk. “Een AED-toestel hangt het beste bij gemeenschapszalen. Daarvan maken verschillende verenigingen gebruik. Het is niet eerlijk dat één dan financieel moet opdraaien voor de aankoop.” Burgemeester Liefooghe wacht nog even af. “We hebben in ons verkiezingsprogramma gezet dat defibrillatoren kunnen als de mensen een opleiding willen volgen zodat ze het toestel correct kunnen gebruiken. Betrokkenheid is dus belangrijk. EHBO-opleidingen en andere preventie-acties blijven we ondersteunen. We zijn volop bezig met de opmaak van ons meerjarenplan en dat zal daarin zeker staan.”