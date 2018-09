Op kroegentocht in 180 Alveringemse cafés OUD-BURGEMEESTER DUIKT 'EEN EEUW IN DEN DRANK' GUDRUN STEEN

01 september 2018

02u26 0 Alveringem 'Een eeuw in den drank. 1840-1940'. Dat is de titel van het derde boek van oud-burgemeester en huidig oppositieraadslid Marc Wackenier (68). Hij beschrijft de 180 herbergen die Alveringem, Oeren en Sint-Rijkers in die periode telde. Vandaag zijn er nog negen volkscafés.

Marc Wackenier maakt in zijn boek een historische kroegentocht door Alveringem, Oeren en Sint-Rijkers. "Vooral in de periode van de Eerste Wereldoorlog floreerden de cafés. Iedereen die toen stoelen, tafels en een toog had, opende de deuren om de dorstige soldaten en vluchtelingen te laven. Uitbaters moesten nauwelijks belasting betalen", weet Marc. "Ik beschrijf trouwens niet alleen de 180 herbergen, ik publiceer ook om en bij de 300 bidprentjes van de uitbaters. Elke herberg geef ik zo een gezicht. Bij sommige cafés houd ik wat langer halt. Zo was er in de Nieuwstraat herberg 'Au Mouton Bleu', later werd dat De Meibloem. Vader Dubois dronk veel en de moeder klaagde daarover tegen haar zoon. Die was slagersgast in Brussel. Toen hij terug thuiskwam, kon hij de klaagzang van zijn moeder niet langer aanhoren en vermoordde hij zijn pa. Tien jaar moest hij daarvoor naar de gevangenis. Dat moordverhaal was voor mij een grote verrassing tijdens mijn opzoekingswerk."





Kloeffe en Moortelbak

De namen van de herbergen waren niet toevallig gekozen. "De Barakke in Oeren was gebouwd met planken uit oorlogsmateriaal. Hoewel het vaak de vrouw was die achter de toog stond, verwezen veel namen naar het beroep van de man, zoals De Gouden Kloeffe (klompenmaker), Gaeypersse (boogschutter) en Moortelbak (metser). Een cafébezoek was ook exclusief voor de mannen. Die kwamen er een pint pakken, maar vooral ook bijkletsen. In die periode was er nog niet zoveel te doen in een dorp. Sommige cafés hadden wel een lokaal waar verenigingen terecht konden. Zo trainde de plaatselijke worstelclub in een zaaltje boven café Casino in de Nieuwstraat. Wielerwedstrijden op rollen waren ook erg in trek bij de klanten."





Er werd niet alleen gedronken, maar ook gebrouwen. "Naast de 180 herbergen telde ons dorp zeven brouwerijen. Na de woelige oorlogsjaren ging het echter snel bergaf. De reglementen werden strenger en de taksen stegen. Toch mogen we vandaag nog trots zijn op de negen herbergen die we nog hebben. Er zijn dorpen die het met minder moeten doen. In Alveringem, Oeren en Sint-Rijkers zijn dat 't Potje Paté, Patersvat, 't Wieltje, Petrus, De Leute, Retorica, 't Oud Fortem, 't Brouwershof en De Molenwal. Ook die staan in mijn boek.





Het boek is tot 8 september voor 28 euro verkrijgbaar, daarna voor 35 euro. Bestellen kan via 058/28.87.67 of mwackenier@telenet.be.