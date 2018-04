Ontdek Alveringem met kaartspel '9 tinten groen' 24 april 2018

Voor 20 euro kan je bij de toeristische dienst in het gemeentehuis het kaartspel '9 tinten groen' aankopen. Er is een versie voor kinderen en één voor volwassenen. "Elk spel heeft 40 vragen over Alveringem en haar dorpen", legt toerismeschepen Dirk Vermeulen (CD&V) uit. Stefaan Sampers is de bedenker van het spel. "Weet je het antwoord, dan mag je de kaart omdraaien. Bedoeling is om zo snel mogelijk de puzzel te maken met de afbeelding aan de achterzijde van elke kaart. De vragen zijn heel divers. 'Wat is het Hof van Wyckhuize?' of 'Wat is het postnummer van Alveringem?'. We bieden trouwens alle logies in onze gemeente gratis zo'n spel kaarten aan. Het is een mooie aanvulling op ons kindvriendelijk, toeristisch aanbod." Het kaartspel kreeg steun van de culturele samenwerking Achthoek. (GUS)