Okra Hoogstade-Gijverinkhove huldigt zijn kaartkampioenen GUS

02 januari 2019

08u44 0 Alveringem Jozef Lampaert en Denise Debacker mogen zich een jaar lang de kaartkampioenen van Okra Hoogstade-Gijverinkhove noemen.

Jozef behaalde in 43 partijen 5914 punten en Denise in 35 partijen 5225 punten. Elke tweede en vierde maandag van de maand komen om en bij de 52 senioren samen in ’t Ateljeetje in Hoogstade om te kaarten. Op de foto zie je de twee kaartkampioenen samen met het Okra-bestuur dat bestaat uit voorzitter Yvo Ryckeboer, secretaris André Wyckaert en leden Jacqueline Lazeure, Maurits Vanwalleghem en Roger Oyaert.