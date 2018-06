Nieuw zuiveringsstation open 04 juni 2018

Komende woensdag 6 juni zijn buurtbewoners vanaf 17 uur welkom in de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Weegschede 8 in Gijverinkhove bij Alveringem. Om het half uur start een rondleiding. De laatste is om 19.30 uur. Aquafin startte in het voorjaar van 2016 met de bouw van het station dat het vuile water van ongeveer 370 inwoners zal zuiveren. Voordien liep dat afvalwater ongezuiverd in de Grote Beverdijkvaart. Het gaat om een investering van ruim 600.000 euro. Inschrijven kan via contact@aquafin.be of 03/450.45.45





(GUS)