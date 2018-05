Natuurgids boos: 58 populieren tegen de vlakte in broedseizoen 01 juni 2018

02u47 0 Alveringem De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) kapt momenteel 58 populieren in de Oerenstraat in Alveringem. Natuurgids en bermmeester Bart Goudeseune (34) uit Veurne is daarover niet te spreken.

"Het kan niet dat bomen tijdens het broedseizoen gekapt worden. Ik klaag dat al langer aan op mijn Facebookpagina 'Stop met het kappen van bomen langs de snelwegen."





De VLM nuanceert de kritiek. "Een maand geleden hebben we het gebied gecontroleerd en vonden we geen nesten", duidt communicatieverantwoordelijke Els Seghers.





"De 58 populieren waren kaprijp en sommige waren ook ziek. Ze staan er dan ook al meer dan 50 jaar. De veiligheid kwam in het gedrang, zeker door het gure weer van de voorbije dagen en weken. Bovendien werd het wegdek beschadigd door de wortels. Daarom plannen we de kapactie nu. Bovendien is onze aannemer in die buurt ook bezig met de aanleg van fietspaden. Nieuwe bomen komen er niet. We willen terug naar het oorspronkelijke open gebied. De hoge populieren horen daar eigenlijk niet thuis." Toch betreurt Bart de actie.





"De omgekapte bomen vallen op de rietkragen waardoor broedende eenden worden verstoord. Er moet veel meer rekening gehouden worden met de biodiversiteit. Grote bomen zijn daarbij ook belangrijk. Ik heb de natuurinspectie van het Agentschap Natuur en Bos verwittigd van de boomkap in Alveringem."





(GUS)