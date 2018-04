Minister van Jeugd viert mee op 25 jaar speelpleinwerking 09 april 2018

02u34 0 Alveringem Voor een klein dorp als Stavele is het bezoek van Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz (Open Vld) een niet-alledaagse gebeurtenis.

De speelpleinwerking bestaat 25 jaar en dat vierde Vlaams minister Gatz zaterdag maar al te graag mee.





"We zijn heel erg fier dat we een minister naar ons dorp hebben gekregen", reageert Tom Sap. "Hij moedigde eerst de voetbaljongens en -meisjes aan en na een lunch bij Potje Paté en een kort bezoek aan de vernieuwde balie in de Alveringemse bibliotheek was het voor iedereen tijd om richting Stavele te trekken. Op een gezellig volksfeest stond kinderplezier centraal", vertelt Tom Sap.





Succes

"De speelpleinwerking van Stavele bestaat inmmiddels al een kwarteeuw en om die bijzondere verjaardag te vieren, werden er nieuwe speeltoestellen voorgesteld. Minister Sven Gatz hielp zelfs mee om de opblaasstier in beweging te krijgen", zegt Sap.





Het was Wilfried Laureys uit Stavele die de kiem legde voor de speelpleinwerking in zijn dorp. Hij is dan ook trots dat het initiatief nog altijd een succes is met 8 monitoren en 61 aangesloten kinderen. Anja Butaye en Fran Louwie stellen het uurrooster samen.





Zomervakantie

Elke dag in de zomervakantie is er opvang. Met de inkomsten van het speelplein kan het bestuur klein spelmateriaal aankopen of uitstappen organiseren. De gemeente Alveringem ondersteunt ook de speelpleinwerkingen. (GUS)