Millebrug uitgezet door hitte 28 juli 2018

02u39 0

De extreme hitte van de afgelopen dagen heeft voor de allereerste keer ooit ook de Millebrug over de Lovaart in Alveringem parten gespeeld. Nadat de brug opgehaald werd om een bootje te laten passeren, raakte de brug donderdagmiddag niet meer helemaal dicht. Door de hitte zijn de metalen onderdelen van de brug danig uitgezet. Er bleef dus een flinke kier openstaan waardoor het verkeer en fietsers niet meer door konden. De slagbomen bleven er ook automatisch dicht. De brug kon enkel nog opgehaald worden voor het scheepverkeer. De brug werd sindsdien afgekoeld met water uit de Lovaart zelf zodat ze wat terug zou krimpen en weer dicht zou kunnen. Gisteren bleef ze wel nog een ganse tijd ontoegankelijk. Om weggebruikers te waarschuwen zal signalisatie geplaatst worden als de brug in de toekomst weer problemen zou geven. Nu reden automobilisten tot aan de brug waar ze verrast werden door de neergelaten slagbomen en rechtsomkeer moesten maken. (JHM)