Met de bus naar karthuizerklooster in Frankrijk 13 april 2018

Mens en Vrije Tijd Alveringem organiseert zaterdag 21 april een busreis naar het karthuizerklooster van Neuville-sous-Montreuil en de middeleeuwse stad Montreuil-sur-Mer in Noord-Frankrijk. De bus vertrekt om 7.30 uur aan Hof van Wyckhuize in Alveringem. "Tijdens de Eerste Wereldoorlog vonden honderden vluchtelingen, vooral uit de frontstreek van de Westhoek, een onderkomen in dat karthuizerklooster", weet Leo Bonte. "In april 1915 opent daar een Belgisch burgerlijk ziekenhuis waar onder meer ook Alveringemse slachtoffers werden verzorgd." Wie mee wil, betaalt 45 euro. Alles inbegrepen, ook driegangenmenu. Info: cultuur@alveringem.be of 058/28.88.81. (GUS)