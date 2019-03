Mauro en Alana zijn de prins en prinses Carnaval van Alveringem GUS

14 maart 2019

13u42 0 Alveringem De dienst Mens en Vrije Tijd van Alveringem organiseerde in de bibliotheek een mooi carnavalsbal. Uit de 52 deelnemende kinderen werd het carnavalspaar gekozen.

Die eer vielen Mauro Coutereel (7) en Alana Sap (8) te beurt. Bernd Zoete (7) en Gaëlle Pilet (6) kroonden zich tot beste knutseltalenten. “Het was de tweede keer dat we een bal organiseerden”, zegt medewerkster Meloika Verweirder. “De deelnemers moesten zich origineel verkleden en een attribuut bij hebben dat ze zelf hadden geknutseld. Wij zorgden voor leuke muziek waarop het jeugdige gezelschap zich volop kon uitleven. We speelden ook spelletjes. Nadat iedereen zich had voorgesteld, werd het prinsenpaar verkozen.”