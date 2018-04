Man rijdt wooncontainer aan flarden 06 april 2018

Een man is woensdagnacht zwaargewond geraakt bij een bizar ongeluk in de Hoogstadestraat. De 27-jarige man uit Alveringem kwam vanuit de richting van Ieper op de N8 en verloor bij het binnenrijden van Hoogstade de controle over zijn stuur. Rond 00.30 uur week hij van zijn rijvak af en botste tegen een wooncontainer. Die was in de voortuin van de woning geplaatst, omdat de bewoners van dat huis binnenkort zouden beginnen verbouwen. Ze zouden dan tijdelijk in die wooncontainer gaan wonen.





De man knalde recht op de wooncontainer, die zwaar beschadigd raakte. Hij denderde daarna door de voortuin, door een haag en kwam tot stilstand in de weide naast de woning ligt. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, lag de man kermend naast zijn auto op zijn rug in de weide. Ook een mugarts kwamen daarom ter plaatse. De man liep flinke hoofdwonden, verwondingen aan de hals en een gebroken nekwervel op. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Zijn wagen werd door de dolle rit volledig vernield, net als de wooncontainer. De brokstukken moesten samengeraapt worden en de verbouwers moeten op zoek naar een andere tijdelijke woonoplossing eer ze de verbouwingen kunnen aanvatten. (JHM)