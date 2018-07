Maïsveld sneuvelt tijdens onweer 30 juli 2018

Tijdens het hevige onweer dat vrijdagavond over de regio trok, zijn enkele maïsvelden gesneuveld door de lokale hevige rukwinden. Dat was onder meer het geval in Leisele en Beveren-Aan-Den-IJzer. De hoge maïsstengels waren niet opgewassen tegen de hevige rukwinden en braken af. Een deel van de opbrengst is zo verloren. In amper een half uur tijd viel er lokaal tot wel 60 liter neerslag, onder meer in Beveren-Aan-Den-IJzer. Dat zorgde her en der voor kleine buitenbaantjes die veranderden in een modderpoel. De brandweer kreeg ook enkele oproepen om afgewaaide takken en bomen te gaan opruimen. Tot slot waaiden ook enkele grote strobalen in de gracht. Grote schade bleef evenwel gelukkig uit. (JHM)