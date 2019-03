Kraan van 20 ton kantelt in berm, takelwerken zullen uren duren JHM

14 maart 2019

In de landelijke Kwellemolenstraat in Alveringem is een grote telescopische kraan deze ochtend in de gracht beland. Dat gebeurde ter hoogte van het voetbalveld. De chauffeur moest uitwijken voor een tegenligger en belandde daardoor met zijn wielen in de zachte berm. Door de vele regen van de afgelopen dagen was de berm herschapen in een modderpoel. De kraan, met een gewicht van ruim 20 ton, zakte weg en kantelde. De chauffeur raakte niet gewond. De weg zal afgesloten worden voor de takelwerken. Een andere grote kraan zal moeten ter plaatse komen om het gevaarte op te hijsen. Vermoedelijk zal dat uren in beslag nemen.