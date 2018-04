Jongens en meisjes vrije basisschool hebben eigen toiletten 18 april 2018

02u54 0

De jongens en meisjes van de Alveringemse vrije basisschool hebben voortaan elk hun eigen toilet. De school investeerde 400.000 euro in een gloednieuwe vleugel met daarin acht wc's voor de jongens, vijf voor de meisjes, vier voor de kleuters, één voor een mindervalide en één voor de leerkrachten. "Tot voor het paasverlof moesten de jongens naar de meisjestoiletten want vroeger was dat hier een meisjesschool", verantwoordt directeur Jan Candaele de investering, waarvoor de school een subsidie van 65 procent kreeg via Agion. "We bouwden dat sanitaire blok in de oude kloostertuin en voorzagen ook een overdekte speelplaats. We hebben nu een speelruimte van 600 vierkante meter, een verdubbeling bij vroeger. Een hele opluchting voor onze kinderen want nu kunnen de voetballers op hun gemak tegen de bal trappen zonder dat er telkens andere leerlingen tussen lopen. Er zijn ook voldoende rusthoekjes. Daarnaast blijft onze groene ravotzone en die zullen we nog uitbreiden met een avontuurlijk parcours. We hebben namelijk het huis naast onze school aangekocht waar we de administratie zullen onderbrengen alsook de leraarskamer want dat hebben we nu nog niet." De vrije basisschool in Alveringem boert met 155 leerlingen bijzonder goed. "Er is vooral een grote instroom bij de kleuters. We hebben er nu een zestigtal." (GUS)