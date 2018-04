Informatie over levenseinde 13 april 2018

02u54 0

Het huisvandeMens Diksmuide organiseert donderdag 19 april vanaf 17 uur een infomarkt over het levenseinde in het woonzorgcentrum 't Hoge. Tot 18.30 uur zitten deskundigen klaar om je te informeren over onder meer de wilsverklaring euthanasie of verklaring voor orgaandonatie. Ook met vragen over palliatieve zorgen en omgaan met verlies kan je te rade bij de experts. Om 19 uur geeft notarieel jurist Rosaline Mouton een spoedcursus erfenisrecht. Een uur later neemt Frank Declercq het woord over de wettelijke mogelijkheden bij levenseinde. Toegang is gratis maar voor de voordrachten schrijf je in via diksmuide@deMens.nu of 051/55.01.60. (GUS)