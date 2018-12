In de Westhoek voeren gele hesjes actie tegen… kappen van bomen GUS

16 december 2018

09u56 0 Alveringem Bart Goudeseune uit Veurne en Emma Breyne uit Alveringem pikten in op de actie van de gele hesjes. Ze deden dat niet tegen de hoge brandstofprijzen maar wel tegen het kappen van bomen. De twee organiseren ook nog een boomknuffelmoment.

“We hingen gele hesjes aan de bomen in de Sint-Rijkersstraat. In het voorjaar gaan meer dan honderd bomen tegen de vlakte voor de aanleg van een fietspad. Er komen wel nieuwe boompjes in de plaats maar het is toch jammer dat die rij prachtige bomen verdwijnt. Waarom kon dat fietspad niet achter de bomen worden aangelegd? Het was een symboolactie waaraan we zondag 23 december een vervolg breien met een boomknuffelmoment. We verzamelen om 10.30 uur aan het kruispunt Dolfijnstraat-Sint-Rijkersstraat en nemen sereen afscheid van de bomen. Iedereen welkom, het liefst met een geel hesje aan.”