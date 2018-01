In april vonnis in zaak aangereden amazone 02u39 0

De zaak over de aangereden amazone Estée-Camille Moncarey uit Gijverinkhove wordt op 26 maart verder behandeld in de rechtbank van Veurne. Op 23 april zal de politierechter een oordeel vellen. S.R. (53) moet zich verantwoorden, omdat hij op 6 oktober 2015 met 1,61 promille in het bloed de toen 14-jarige Estée-Camille op haar paard aanreed. Het meisje raakte daarbij zwaargewond. De zaak werd eind 2016 al gepleit voor de rechter, maar werd toen enkele malen uitgesteld voor bijkomend onderzoek. Zo werd tot tweemaal toe een plaatsbezoek gebracht in de Groenestraat, waar het ongeluk gebeurde. In de zaak werd ook een tweede deskundige aangesteld, die de feiten opnieuw onderzocht. Er is immers veel discussie: over het feit of het nog licht was buiten of niet, of paard Moon verlicht was en wanneer Estée-Camille op de weg kwam. (JHM)